Son Dakika: Türkiye'de 7 Mart günü koronavirüs nedeniyle 65 kişi vefat etti, 11 bin 187 yeni vaka tespit edildi

Bakan Koca paylaştı! İşte geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan iller

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 7 Mart tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 735'i semptomatik olmak üzere 11 bin 187 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 780 bin 417'ye yükseldi. Vefat sayısı 65 kişi oldu. İyileşen sayısı ise bugün 7 bin 785 oldu.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 7 Mart'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 735'i semptomatik olmak üzere toplam 11 bin 187 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 65 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 30'a, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 780 bin 417'ye yükseldi.



BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 8 BİNE YAKLAŞTI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 7 bin 785 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 623 bin 924'e yükseldi. Toplam test sayısı 33 milyon 122 bin 851'e yükselirken, ağır hasta sayısı bin 261 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,6 oldu.

VAKA SAYISI 11 BİNİN ALTINA DÜŞMÜYOR

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 64 kişi hayatını kaybederken, 702'si semptomatik olmak üzere 11 bin 770 yeni vaka tespit edilmişti.