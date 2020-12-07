Son Dakika! Türkiye'de 7 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 203 kişi vefat etti, 32 bin 137 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika! Türkiye'de 7 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 203 kişi vefat etti, 32 bin 137 yeni vaka tespit edildi

07.12.2020 19:34 | Son Güncelleme: 07.12.2020 19:45

Son dakika! Ülkemizdeki koronavirüs salgınında bir kez daha en yüksek günlük ölü sayısı görüldü. 7 Aralık tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 6 bin 420'si semptomatik olmak üzere toplam 32 bin 137 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam hasta sayısı 545 bin 711 oldu. Vefat sayısı ise 203 artarak 15 bin 103'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 7 Aralık'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 6 bin 420'si semptomatik olmak üzere toplam 32 bin 137 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 203 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 103'e, toplam hasta sayısı ise 545 bin 711'e yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 5017 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 5017 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 436 bin 270'e yükseldi. Toplam test sayısı 19 milyon 888 bin 747'ye, ağır hasta sayısı ise 5836'ya yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,1 oldu.

Son Dakika! Türkiye'de 7 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 203 kişi vefat etti, 32 bin 137 yeni vaka tespit edildi

TABLODA SEMPTOMSUZ VAKALAR YER ALMIYOR

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı bu tabloda, 25 bin 717 semptomsuz vaka yer almadığı için toplam hasta sayısı 545 bin 711 olarak görünüyor.

Son Dakika! Türkiye'de 7 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 203 kişi vefat etti, 32 bin 137 yeni vaka tespit edildi

"AĞIR HASTA SAYISINDAKİ ARTIŞ HIZI AZALIYOR"

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 6.420 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalıyor. Kısıtlamaların etkisi görülmeye başlandı. Yakında daha çok hissedeceğimizi ümit ediyoruz. Hepimizin görevi kendi kısıtlamalarımızı uygulayarak kalabalıklardan uzak durmak" ifadelerini kullandı.

Son Dakika! Türkiye'de 7 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 203 kişi vefat etti, 32 bin 137 yeni vaka tespit edildi
Haber Yorumları (2)
FR: Yasaklar ise yarıyor. Tam kapanma şart . Canımız hiçe sayiliyor 1 ay kapanmaya batmayız çalışacak insan kalmayacak sistem çökecek. Az ileriye dönük düşünün önünüzü görün.
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GULSEHRA BEŞİMOVA: Allahym noulur her sey yoluna girsin
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