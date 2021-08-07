Son Dakika: Türkiye'de 7 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 112 kişi vefat etti, 25 bin 100 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 7 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 112 kişi vefat etti, 25 bin 100 yeni vaka tespit edildi

Son Dakika: Türkiye'de 7 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 112 kişi vefat etti, 25 bin 100 yeni vaka tespit edildi
Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

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Ülkemizdeki koronavirüs vaka ve vefat sayıları düne göre arttı. 7 Ağustos'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 25 bin 100 vaka tespit edilirken vefat sayısı da 112 oldu. İyileşen hasta sayısı 6 bin 758 olurken toplam 246 bin 37 test yapıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vaka sayılarının hafta sonu olmasına rağmen yüksek seyretmesi sorun olabilir. Bunun önünü almak için aşı olmalı, tedbirlere uymalıyız" dedi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 7 Ağustos'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 25 bin 100 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 112 olarak kayıtlara geçti.

"AŞI OLMALI VE TEDBİRLERE UYMALIYIZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Vaka sayılarının hafta sonu olmasına rağmen yüksek seyretmesi sorun olabilir. Bunun önünü almak için aşı olmalı ve bağışıklık kazanana kadar tedbirlere uymalıyız" dedi.

Son Dakika: Türkiye'de 7 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 112 kişi vefat etti, 25 bin 100 yeni vaka tespit edildi

1. DOZ AŞILAMADA ORTALAMA YÜZDE 67.15'E ULAŞILDI

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 67.15 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 46. 20 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 75 milyon 857 bin 256'ya yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 28 MİLYON 678 BİN 592 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 41 milyon 678 bin 592 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 28 milyon 678 bin 592 olarak kayıtlara geçerken, yeni başlayan 3. doz uygulamasında 5 milyon 496 bin 567 kişiye aşı yapıldı.

DÜN VAKA SAYISI 23 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 101 kişi hayatını kaybederken, 23 bin 957 de yeni vaka tespit edilmişti.

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- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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