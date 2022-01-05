Son Dakika: Türkiye'de 5 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 143 kişi vefat etti, 66 bin 467 yeni vaka tespit edildi
Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre resmen fırladı. 5 Ocak'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre, 66 bin 467 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 137'den 143'e çıktı. İyileşen hasta sayısı 29 bin 316 olurken toplam 417 bin 787 PCR testi yapıldı. Vaka sayıları son olarak 16 Nisan 2021'de 63 bin 82 olarak belirlenmişti. Böyle tüm zamanların en yüksek vaka sayılarına ulaşıldı.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 5 Ocak'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 66 bin 467 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 143 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 29 bin 316 hasta taburcu olurken bugün 417 bin 787test yapıldı.
Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Omicron varyantıyla birlikte vaka sayılarındaki artışa rağmen hastaneye yatışlarda endişe verici bir yükselme söz konusu değil. Öte yandan, hastaneler riskin arttığı ortamlar; kendimiz kadar sağlık çalışanlarını da korumak zorundayız. HASTANEYE GİTTİĞİNİZDE lütfen dikkatli olun." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 91,85 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 83,38 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 134 milyon 195 bin 65'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 9 bin 739 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 51 milyon 756 bin 893 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 20 milyon 348 bin 276 kişiye aşı yapıldı.
Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 137 kişi hayatını kaybederken 54 bin 724 da yeni vaka tespit edilmişti.
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