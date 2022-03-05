Son Dakika: Türkiye'de 5 Mart günü koronavirüs nedeniyle 174 kişi vefat etti, 32 bin 389 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 5 Mart'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 32 bin 389 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 174 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 57 bin 894 hasta taburcu olurken bugün 360 bin 353 test yapıldı.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 85,15 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 92,98 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 85,15 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 145 milyon 972 bin 393 doza yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 52 MİLYON 855 BİN 984 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 710 bin 714 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 52 milyon 855 bin 894 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 27 milyon 265 bin 458 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 38 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 180 kişi hayatını kaybederken 38 bin 283 de yeni vaka tespit edilmişti.