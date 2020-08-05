Son Dakika: Türkiye'de 5 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1178 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 5 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1178 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Türkiye'de koronavirüs kaynaklı ölüm ve vaka sayıları düne göre arttı. 5 Ağustos tarihinde açıklanan verilere göre; 19 kişi hayatını kaybetti ve toplam vefat sayısı 5 bin 784'e yükseldi. 1178 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 236 bin 112'ye yükseldi. Bakan Koca ise paylaşımında artış rakamlarını vererek uyarıda bulundu.

05.08.2020 20:10 | Son Güncelleme: 05.08.2020 20:48

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. 5 Ağustos'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1178 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 236 bin 112'ye yükseldi. Vefat sayısı ise 19 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 784'e, toplam vaka sayısı ise 236 bin 112'ye yükseldi.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 219 BİNİ AŞTI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1015 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 219 bin 506'ya yükseldi. Toplam test sayısı 5 milyon 27 bin 308, ağır hasta sayısı 582, hastalarda zatürre oranı yüzde 8,4 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 5 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1178 yeni vaka tespit edildi

"BAYRAM VE TATİLDEKİ RİSKİN YENİ SONUÇLARINA YOL AÇMASINI ÖNLEMELİYİZ"

Öte yandan Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni hasta sayımız, dün önceki güne göre 88, bugünse düne göre 95 arttı. Son 24 saatteki test sayımız yaklaşık 54.000. Toplam test sayısı 5 Milyonu geçti. Bayram ve tatildeki riskin yeni sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz. Tedbirde birliğe ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Dün açıklanan tabloda 18 kişinin hayatını kaybettiği, 1083 kişiye de yeni tanı konulduğu belirtilmişti. 994 kişi de virüsü yenerek sağlığına kavuşmuştu.

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Son Dakika: Türkiye'de 5 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1178 yeni vaka tespit edildi
Haber Yorumları (2)
VATAN MİLLET: İnanan varmı :)
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1907: Bir açılış daha yapın
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500
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