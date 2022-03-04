Son Dakika: Türkiye'de 4 Mart günü koronavirüs nedeniyle 180 kişi vefat etti, 38 bin 283 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 4 Mart'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 38 bin 283 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 180 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 63 bin 311 hasta taburcu olurken bugün 365 bin 614 test yapıldı.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 85,15 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 92,97 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 85,15 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 145 milyon 943 bin 346 doza yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 52 MİLYON 851 BİN 442 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 708 bin 290 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 52 milyon 851 bin 442 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 27 milyon 248 bin 891 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 49 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 188 kişi hayatını kaybederken 49 bin 424 de yeni vaka tespit edilmişti.