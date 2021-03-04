Son Dakika: Türkiye'de 4 Mart günü koronavirüs nedeniyle 68 kişi vefat etti, 11 bin 322 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 4 Mart günü koronavirüs nedeniyle 68 kişi vefat etti, 11 bin 322 yeni vaka tespit edildi

04.03.2021 21:31 | Son Güncelleme: 04.03.2021 21:48

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre azaldı. 4 Mart tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 685'i semptomatik olmak üzere 11 bin 322 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 746 bin 158'e yükseldi. Vefat sayısı 68 kişi oldu. Öte yandan normalleştiğimiz günden beri vakalar 11 bin civarında seyrediyor.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 4 Mart'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 685'i semptomatik olmak üzere toplam 11 bin 322 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 68 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 839'a, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 746 bin 158'e yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 4 Mart günü koronavirüs nedeniyle 68 kişi vefat etti, 11 bin 322 yeni vaka tespit edildi

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 8 BİNE YAKLAŞTI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 7 bin 873 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 601 bin 137'ye yükseldi. Toplam test sayısı 33 milyon 305 bin 552'ye yükselirken, ağır hasta sayısı bin 220 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,6 oldu.

VAKA SAYISI 11 BİNİN ALTINA DÜŞMÜYOR

Dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 65 kişi hayatını kaybederken, 689'u semptomatik olmak üzere 11 bin 520 yeni vaka tespit edilmişti. Öte yandan normalleştiğimiz 2 Mart'tan bu yana vakalar 11 bin civarında seyrediyor.

Son Dakika: Türkiye'de 4 Mart günü koronavirüs nedeniyle 68 kişi vefat etti, 11 bin 322 yeni vaka tespit edildi
Haber Yorumları (7)
BELLİ: HASTANELERDEN RANDEVU ALAMIYORUZ.
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ADANALI: Bu Azrail İşine Çok Sadık Anlaşma İmzalamış Herhalde Mesaiden Hiç Ödün Vermiyor 65-70 Bandında Gidip Geliyor :)
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BU BÖYLE GİTMEZ: 20 gün tam kapanma sonrası giriş çıkış kontrolü eksizksiz tavissiz yapılmalıdır sonra eski düzene geçeriz 1 senedir çekme yerine
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