Son Dakika: Türkiye'de 31 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 182 kişi vefat etti, 93 bin 261 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 31 Ocak'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 93 bin 261 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 182 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 93 bin 438 hasta taburcu olurken bugün 435 bin 513 test yapıldı.

BAKAN KOCA: VİRÜSLE MÜCADELEDE ZORLU DÖNEMİ GERİDE BIRAKTIK

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Virüsle mücadelede zorlu dönemi geride bıraktık. Uygulamakta olduğumuz kişisel tedbirler dışında hayat normale yakın. Salgın halen gündem olmaya devam etse de, kısa süre zarfında bunun da değişeceğinden emin olun. Bu noktaya gelişimizde aşının rolünü ise asla unutmayın" dedi.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 84,42 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 92,51 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 84,42 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 141 milyon 981 bin 790 doza yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 52 MİLYON 399 BİN 906 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 422 bin 636 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 52 milyon 399 bin 906 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 25 milyon 21 bin 472 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 88 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 189 kişi hayatını kaybederken 88 bin 145 de yeni vaka tespit edilmişti.