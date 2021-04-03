Son Dakika: Türkiye'de 3 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 186 kişi vefat etti, 44 bin 756 yeni vaka tespit edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika: Türkiye'de 3 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 186 kişi vefat etti, 44 bin 756 yeni vaka tespit edildi

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayısı bir rekor daha kırarak düne göre arttı. 3 Nisan tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 1483'ü semptomatik olmak üzere 44 bin 756 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 3 milyon 445 bin 52'ye yükseldi. Vefat sayısı 186 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 23 bin 214 oldu.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 3 Nisan'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1483'üsemptomatik olmak üzere toplam 44 bin 756 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 186 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bin 78'e, toplam vaka sayısı ise 3 milyon 445 bin 52'ye yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 3 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 186 kişi vefat etti, 44 bin 756 yeni vaka tespit edildi

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 24 BİNE YAKLAŞTI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 23 bin 214 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 3 milyon 82 bin 676'ya yükseldi. Toplam test sayısı 39 milyon 319 bin 889'a yükselirken, ağır hasta sayısı 2 bin 231 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,6 oldu.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 42 BİNİN ÜSTÜNDEYDİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 179 kişi hayatını kaybederken, 1471'i semptomatik olmak üzere 42 bin 308 yeni vaka tespit edilmişti.

Son Dakika: Türkiye'de 3 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 186 kişi vefat etti, 44 bin 756 yeni vaka tespit edildi

İlgili Haberler

Dünya koronavirüs tablosu! 3 Nisan Cumartesi dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?
Dünya koronavirüs tablosu! 3 Nisan Cumartesi dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?
3 Nisan Cumartesi koronavirüs tablosu açıklandı! 3 Nisan Cumartesi günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti?
3 Nisan Cumartesi koronavirüs tablosu açıklandı! 3 Nisan Cumartesi günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti?
Abdullah Karlidag
Haberler.com
Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Mustafa Şentop Süleyman Soylu Ali İhsan Yavuz Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Cenk Tosun Şenol Güneş Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son Dakika: Türkiye'de 3 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 186 kişi vefat etti, 44 bin 756 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 19:28:37. #1.14#
title