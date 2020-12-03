Son Dakika: Türkiye'de 3 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 32 bin 381 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı yine rekor kırdı. 3 Aralık tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 6 bin 511'i semptomatik olmak üzere toplam 32 bin 381 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam hasta sayısı 520 bin 167 oldu. Vefat sayısı ise 187 artarak 14 bin 316'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 3 Aralık açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 6 bin 511'i semptomatik olmak üzere toplam 32 bin 381 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 187 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 14 bin 316'ya, toplam hasta sayısı ise 520 bin 167'ye yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 4190 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 4190 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 418 bin 331'e yükseldi. Toplam test sayısı 19 milyon 143 bin 746'ya, ağır hasta sayısı ise 5611'e yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,3 oldu.

TABLODA SEMPTOMSUZ VAKALAR YER ALMIYOR

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı bu tabloda, 25 bin 870 semptomsuz vaka yer almadığı için toplam hasta sayısı 520 bin 167 olarak görünüyor.

"HASTA SAYIMIZI AZALTMAK ZORUNDAYIZ"

Bakan Koca, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 6.511 yeni hastamız var. Hasta sayımızı azaltmak zorundayız. Kapalı ve kalabalık ortamlar virüsün en kolay bulaştığı ortamlardır. Kış aylarını kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durarak geçirmeliyiz. Mücadele evde kalarak da mümkün" ifadelerini kullandı.