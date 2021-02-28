Son Dakika: Türkiye'de 28 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 66 kişi vefat etti, 8 bin 424 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 28 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 66 kişi vefat etti, 8 bin 424 yeni vaka tespit edildi

28.02.2021 18:56 | Son Güncelleme: 28.02.2021 19:21

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 28 Şubat tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 610'ı semptomatik olmak üzere 8 bin 424 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 701 bin 588'e yükseldi. Vefat sayısı 136 gün önceki seviyeye gerileyerek 66 kişi oldu.
İyileşen sayısı bugün 6 bin 511 oldu.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 28 Şubat'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 610'u semptomatik olmak üzere toplam 8 bin 424 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 66 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 569'a, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 701 bin 588'e yükseldi.

VEFAT SAYISINDA 136 GÜN ÖNCEKİ SEVİYE GÖRÜLDÜ

Koronavirüs Tablosu'nda bugün açıklanan vefat sayısının 136 gün önceki seviyeye gerilediği görüldü. Buna göre 15 Ekim'de 66 olarak kayıtlara geçen vefat sayısı, bugün de kaydedildi.

Son Dakika: Türkiye'de 28 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 66 kişi vefat etti, 8 bin 424 yeni vaka tespit edildi

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 6 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 6 bin 511 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 572 bin 234'e yükseldi. Toplam test sayısı 33 milyon 175 bin 16'ya yükselirken, ağır hasta sayısı bin 191 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,2 oldu.

VAKA SAYISI 9 BİNİN ALTINA DÜŞMÜYOR

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 71 kişi hayatını kaybederken, 621'i semptomatik olmak üzere 9 bin 193 yeni vaka tespit edilmişti.

Son Dakika: Türkiye'de 28 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 66 kişi vefat etti, 8 bin 424 yeni vaka tespit edildi
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