Son Dakika: Türkiye'de 28 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 239 kişi vefat etti, 28 bin 892 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 28 Eylül'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 28 bin 892 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 239 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 30 bin 336 hasta taburcu olurken bugün 356 bin 661 test yapıldı.

BAKAN KOCA: BU KADAR İNSANIN İÇİNDE GELİP BENİ Mİ BULACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. El birliğiyle vaka sayısının 20 binin altına indirmek gerektiğini belirten Koca, "'Bu kadar insanın içinde gelip beni mi bulacak?' Covid-19 toplam vaka sayısı, bugün 28.892 yeni vakayla, 7 Milyon 95.580'e yükseldi. Testleri pozitif çıkana kadar çoğu insan kendini riskten uzak görüyordu. Maske ve mesafe konusunda dikkatli olup, aşılarımızı mutlaka yaptıralım!" ifadelerini kullandı.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 70.98 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 86.45 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 70.98 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 108 milyon 734 bin 111'e yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 44 MİLYON 59 BİN 772 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 53 milyon 658 bin 331 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 44 milyon 59 bin 772 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 10 milyon 280 bin 158 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 27 BİNİ GEÇTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 206 kişi hayatını kaybederken, 27 bin 188 de yeni vaka tespit edilmişti.

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