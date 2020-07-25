Son Dakika: Türkiye'de 25 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı, 921 yeni vaka tespit edildi Türkiye'de 25 Temmuz'da vaka sayıları düne göre azaldı. Son 24 saatlik verilere göre; 921 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 225 bin 173'e yükseldi. 16 kişinin hayatını kaybetmesiyle vefat sayısı 5 bin 596 oldu. Ayrıca Bakan Koca, hasta sayılarında en çok azalış ve en çok artış gösteren 9 ili de paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. 25 Temmuz'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 43 bin 312 test yapıldı ve 921 yeni vaka tespit edildi. 16 kişi ise hayatını kaybetti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 596'e, toplam vaka sayısı ise 225 bin 173'e yükseldi. Son 1 haftada pnömonili hasta sayısı oranı en çok azalan iller; Artvin, Muş, Denizli, Düzce, Erzurum iken en çok artan iller ise Isparta, Kocaeli, Mardin, Karaman oldu.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 208 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1103 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 208 bin 477'ye yükseldi. Toplam test sayısı 4 milyon 532 bin 672, entübe (solunum cihazına bağlı) hasta sayısı 386, yoğun bakımdaki hasta sayısı ise bin 252 oldu.

BAKAN KOCA'DAN 9 İL PAYLAŞIMI

Bakan Koca Twitter'daki paylaşımında, "Son 1 haftada pnömonili hasta sayısı oranı en çok azalan illerimiz: Artvin, Muş, Denizli, Düzce, Erzurum. En çok artan illerimiz: Isparta, Kocaeli, Mardin, Karaman. Sebebi ne olursan olsun, başkalarının ihmali, tedbirlerin terkine gerekçe kabul edilmemeli" ifadelerini kullandı.

VAKA SAYILARI DÜNE GÖRE DÜŞÜŞ GÖSTERDİ

Bugün açıklanan günlük koronavirüs verilerine göre vaka sayısı düne oranla düşüş gösterdi. 24 Temmuz'da 937 olan vaka sayısı bugün 921'e düştü. Vefat sayısı ise 17'den 16'ya indi.