Son Dakika: Türkiye'de 25 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 266 kişi vefat etti, 71 bin 736 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 25 Şubat'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 71 bin 736yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 266 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 90 bin 117 hasta taburcu olurken bugün 453 bin 947 test yapıldı.

BAKAN KOCA, VEFATLARIN YÜKSEK OLMASININ SEBEBİNİ VERDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Can kayıplarımızın neden yüksek seyrettiği dikkat çeken bir konu. Bu kayıpların vakaların küçük bir kısmı içinde yaşandığı, hastalığı ağır geçirme ihtimali olan 65 yaş üstüyle kronik hastalarımızın kendilerini koruması gerektiği unutulmamalı." dedi.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 85,04 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 92,91 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 85,04 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 145 milyon 454 bin 202 doza yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 52 MİLYON 786 BİN 23 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 668 bin 314 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 52 milyon 786 bin 23 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 26 milyon 933 bin 218 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 79 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 281 kişi hayatını kaybederken 79 bin 708 de yeni vaka tespit edilmişti.