Son Dakika: Türkiye'de 25 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1458 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 25 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1458 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: 25 Haziran'da açıklanan verilere göre; 52 bin 303 test yapılırken 1458 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 193 bin 115'e ulaştı. 21 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 5046'ya yükseldi. Öte yandan Bakan Koca, yaptığı paylaşımda, "Yoğun bakım hasta sayımızda bir artış oldu" diyerek uyardı.

Son Dakika: Türkiye'de 25 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1458 yeni vaka tespit edildi
25.06.2020 20:45 | Son Güncelleme: 25.06.2020 20:56

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Buna göre; son 24 saatte 52 bin 303 test yapıldı ve 1458 yeni vaka tespit edildi. 21 hasta ise hayatını kaybetti. Son verilerin ardından Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 46'ya, toplam vaka sayısı ise 193 bin 115'e yükseldi.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 168 BİNE YAKLAŞTI

Bakan Koca'nın paylaştığı koronavirüs verilerine göre; son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1472 hasta daha taburcu oldu. Böylelikle toplam iyileşen hasta sayısı 193 bin 115'e yükseldi. Toplam test sayısı 3 milyon 135 bin 424, yoğun bakımdaki hasta sayısı 941, entübe (solunum cihazına bağlı) hasta sayısı ise 369 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 25 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1458 yeni vaka tespit edildi

"YENİ VAKA SAYILARIMIZ TEDBİRLERİN AZALDIĞINI GÖSTERİYOR"

Öte yandan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yoğun bakım hasta sayımızda bir artış oldu. Ancak hastalarımızın yoğun bakımda kalma ve toplam tedavi süreleri kısalmış durumda. Yeni vaka sayılarımızsa tedbirlerin azaldığını gösteriyor. Dünyada vaka sayıları tırmanışta. Türkiye'den iyi haberler verelim" ifadelerini kullandı.

Güncel Manşet

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