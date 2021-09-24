Son Dakika: Türkiye'de 24 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 221 kişi vefat etti, 27 bin 197 yeni vaka tespit edildi - Haberler
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Son Dakika: Türkiye'de 24 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 221 kişi vefat etti, 27 bin 197 yeni vaka tespit edildi

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Sağlık

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 24 Eylül'de kaydedilen 24 saatlik verilere göre 27 bin 197 vaka tespit edildi. Vefat sayısı da 217'den 221'e yükseldi. İyileşen hasta sayısı 20 bin 458 olurken toplam 355 bin 226 test yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 24 Eylül'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 27 bin 197 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 221 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 20 bin 458 hasta taburcu olurken bugün 355 bin 226 test yapıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosunu paylaşarak, "Alışmak riski artırır! Bugünkü vaka sayısı 27.197. Can kaybımız 221. Son günlerde karşımıza çıkan sonuçlara alışırsak salgınla mücadele gücümüz zayıflar. Durumu, ilk kez yaşıyormuş kadar ciddiye almalıyız. Karar verdiğimizde başarı elde ettiğimizi biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Türkiye'de 24 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 221 kişi vefat etti, 27 bin 197 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 85.90 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 69.74 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 107 milyon 380 bin 295'e yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 24 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 221 kişi vefat etti, 27 bin 197 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 53 milyon 317 bin 14 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 43 milyon 285 bin 677 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 10 milyon 85 bin 847 kişiye aşı yapıldı.

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 217 kişi hayatını kaybederken, 27 bin 844 de yeni vaka tespit edilmişti.

Son Dakika: Türkiye'de 24 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 221 kişi vefat etti, 27 bin 197 yeni vaka tespit edildi
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Servet Uzun
Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son Dakika: Türkiye'de 24 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 221 kişi vefat etti, 27 bin 197 yeni vaka tespit edildi - Haberler
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