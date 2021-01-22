Son Dakika: Türkiye'de 22 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 149 kişi vefat etti, 5 bin 967 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka ve vefat sayıları düne göre düştü. 22 Ocak tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 734'ü semptomatik olmak üzere 5 bin 967 yeni vaka tespit edildi. Hayatını kaybedenlerin sayısı 149 olurken, 22 Kasım'dan bu yana ilk kez vefat sayısı 150'nin altına düştü.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 22 Ocak'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 734'ü semptomatik olmak üzere toplam 5 bin 967 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 149 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 24 bin 789'a, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 418 bin 472'ye yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 6 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 6 bin 18 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 296 bin 50'ye yükseldi. Toplam test sayısı 28 milyon 195 bin 901'e, ağır hasta sayısı ise 2 bin 3'e düştü. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 5,1 oldu.