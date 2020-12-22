Son Dakika: Türkiye'de 22 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 251 kişi vefat etti, 19 bin 256 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizde, 22 Aralık tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 3 bin 309'u semptomatik olmak üzere 19 bin 256 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 62 bin 960'a yükseldi. Vefat sayısı ise 251 artarak 18 bin 602'ye yükseldi. Bakan Koca, "Vakaların azaldığı bu dönemde aile içi bulaşmalar artış gösteriyor" dedi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 22 Aralık'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 3 bin 309'u semptomatik olmak üzere toplam 19 bin 256 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 251 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bin 602'ye toplam vaka sayısı ise 2 milyon 62 bin 960'a yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN SAYISI 32 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 32 bin 110 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 1 milyon 866 bin 815'e yükseldi. Toplam test sayısı 22 milyon 827 bin 953'ee, ağır hasta sayısı ise 5008'ee düştü. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,1 oldu.

"AİLE İÇİ BULAŞMALAR ARTIŞ GÖSTERİYOR"

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ,"Bugün tespit edilen 3.309 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı ve aktif vaka sayısı düşmeye devam ediyor. Vakaların azaldığı bu dönemde aile içi bulaşmalar artış gösteriyor. Her yerde tedbirlere uymalıyız. Birlikte mücadele güçlü netice verecek" ifadelerini kullandı.