Son Dakika: Türkiye'de 20 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 201 kişi vefat etti, 23 bin 347 yeni vaka tespit edildi
Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 20 Kasım'da kaydedilen 24 saatlik verilere göre, 23 bin 347 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 218'dan 201'e düştü. İyileşen hasta sayısı 29 bin 163 olurken toplam 352 bin 335 PCR testi yapıldı. İki doz aşılıların oranının 50 milyonu geçtiğinin altını çizen Bakan Koca, "18 yaş ve üstünü esas aldığımız için bu oran tabloda %80,5 görünüyor. Salgına karşı daha güçlü mücadele için bu oranı yükseltmeliyiz." dedi.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 20 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 23 bin 347 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 201 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 29 bin 163 hasta taburcu olurken bugün 352 bin 335 test yapıldı.
Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "İki doz aşılıların sayısının 50 Milyonu geçtiğini ve 50 Milyonun toplam nüfusun %60'ına karşılık geldiğini bugün açıkladık. Aşılama programında 18 yaş ve üstünü esas aldığımız için bu oran tabloda %80,5 görünüyor. Salgına karşı daha güçlü mücadele için bu oranı yükseltmeliyiz." dedi.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 90,26 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 80,57 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 119 milyon 272 bin 284'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 56 milyon 26 bin 218 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 50 milyon 12 bin 340 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 11 milyon 875 bin 104 kişiye aşı yapıldı.
Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 218 kişi hayatını kaybederken 23 bin 810 de yeni vaka tespit edilmişti.
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