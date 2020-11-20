Son Dakika: Türkiye'de 20 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 141 kişi vefat etti, 5103 yeni vaka tespit edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika: Türkiye'de 20 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 141 kişi vefat etti, 5103 yeni vaka tespit edildi

20.11.2020 19:16 | Son Güncelleme: 20.11.2020 19:40

Son dakika: Ülkemizde koronavirüs vaka ve ölüm sayıları artmaya devam ediyor. 20 Kasım günü hasta sayısı 5103 olarak açıklandı. Böylece toplam hasta sayısı 435 bin 273'e ulaştı. 141 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 12 bin 84'e çıktı. Günlük vefat sayısı 19 Nisan'da görülen en fazla vefat sayısını geçerek rekor kırdı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 20 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 5103 yeni hasta tespit edildi, vefat sayısı ise 141 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 84'e, toplam hasta sayısı ise 435 bin 273'e yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 3019 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 3019 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 367 bin 592'e yükseldi. Toplam test sayısı 16 milyon 937 bin 887, ağır hasta sayısı ise 3990 yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,8 oldu.

SALGININ BAŞLADIĞI GÜNDEN BU YANA EN FAZLA ÖLÜMÜN YAŞANDIĞI GÜN

Türkiye'de bugün, koronavirüsünün ilk görüldüğü 11 Mart'tan bu yana en fazla vefat sayısının görüldüğü gün olarak kayıtlara geçti.

Son Dakika: Türkiye'de 20 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 141 kişi vefat etti, 5103 yeni vaka tespit edildi

"AĞIR HASTA SAYISI 4 BİNE YAKLAŞTI

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 5.103 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 4.000'e yaklaştı. Salgınla mücadelede yeniden kısıtlamalar uygulamak zorunda kaldık. Birlikte tedbirlere uyarsak kendi kısıtlamalarımızı kendimiz koyarsak mücadele daha kolay olacak. Güç verin" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Türkiye'de 20 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 141 kişi vefat etti, 5103 yeni vaka tespit edildi
Haber Yorumları (17)
HALK: Yetkilileri tebrik ediyoruz. 3 gün içinde rakam 6500 olacak. Sozde tedbirlerin sonucu.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
5734: Hala siyaset peşinde koşan asalak lar var yorumlarda Allah yardımcınız olsun
Cevap Yaz Yayından Kaldır
DİLEK: gerçek rakam enaz 100 bin. kimi kandırıyorsunuz.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
Tüm 17 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Donald Trump Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Vladimir Putin
Magazin Alişan Şener Şen Cem Yılmaz Berk Oktay
Spor Ozan Tufan Caner Erkin Ersun Yanal Gökhan Gönül Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Türk Kasım Antalya Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika: Türkiye'de 20 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 141 kişi vefat etti, 5103 yeni vaka tespit edildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.11.2020 19:52:23. #1.15#
title