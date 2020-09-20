Son Dakika: Türkiye'de 20 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 61 kişi vefat etti, 1519 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 20 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 61 kişi vefat etti, 1519 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizde koronavirüs kaynaklı can kaybı ve vaka sayı düne göre azaldı. 20 Eylül tarihinde açıklanan verilere göre; vaka sayısı ise 1519 artarak 302 bin 867'ye yükseldi. 61 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 7 bin 506'ya çıktı. Ağır hasta sayısı ise 1456'ya yükseldi.

20.09.2020 18:59 | Son Güncelleme: 20.09.2020 19:17

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 20 Eylül'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1519 yeni vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 61 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 506'ya, toplam vaka sayısı ise 302 bin 867'ye yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 1116 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1116 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 26 bin 233'e yükseldi. Toplam test sayısı 9 milyon 269 bin 15, ağır hasta sayısı 1456, hastalarda zatürre oranı yüzde 7 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 20 Eylül tarihinde koronavirüs nedeniyle 61 kişi vefat etti, 1519 yeni vaka tespit edildi

"BİRLİKTE MÜCADELE VİRÜSÜ YENECEK EN ÖNEMLİ GÜÇ"

Bakan Koca, koronavirüs verilerine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise, "Bugün ağır hasta sayımız 1.456'ya ulaştı. Artış hızı yavaşlamış olsa da bu sayı azalmadan huzurlu olamayız. Birlikte mücadele virüsü yenecek en önemli güç. Sağlık çalışanlarımıza vefa göstergemiz tedbirde güç birliğidir" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika: Türkiye'de 20 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 61 kişi vefat etti, 1519 yeni vaka tespit edildi
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