Son Dakika: Türkiye'de 20 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 246 kişi vefat etti, 20 bin 316 yeni vaka tespit edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son Dakika: Türkiye'de 20 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 246 kişi vefat etti, 20 bin 316 yeni vaka tespit edildi

20.12.2020 19:11 | Son Güncelleme: 20.12.2020 20:42

Son dakika: Koronavirüs salgınını önlemek için alınan tedbirler sonrası vaka sayılarındaki düşüş devam ediyor. 20 Aralık'ta açıklanan verilere göre, 3 bin 546'sı semptomatik olmak üzere toplam 20 bin 316 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 246 artarak 18 bin 97'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 20 Aralık'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 3 bin 546'sı semptomatik olmak üzere toplam 20 bin 316 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 246 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bin 97'ye toplam vaka sayısı ise 2 milyon 24 bin 601'e yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN SAYISI 21 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 21 bin 218 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 1 milyon 800 bin 286'ya yükseldi. Toplam test sayısı 22 milyon 439 bin 527'ye, ağır hasta sayısı ise 5347'ye yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,9 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 20 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 246 kişi vefat etti, 20 bin 316 yeni vaka tespit edildi

"AĞIR HASTA VE AKTİF VAKA SAYIMIZ DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR"

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 3.546 yeni hastamız var. Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamalar netice veriyor. Daha belirgin neticeler alacağımıza inanıyoruz. Bunu birlikte başarabiliriz. Birlikte mücadele virüsten daha güçlüdür" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Türkiye'de 20 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 246 kişi vefat etti, 20 bin 316 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 20 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 246 kişi vefat etti, 20 bin 316 yeni vaka tespit edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay İlham Aliyev Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Defne Samyeli İbrahim Tatlıses Mustafa Üstündağ
Spor Samatta Ryan Babel Vitor Hugo Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kız Çocuk İngiltere Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika: Türkiye'de 20 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 246 kişi vefat etti, 20 bin 316 yeni vaka tespit edildi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.12.2020 20:42:57. #1.15#
title