Son Dakika: Türkiye'de 20 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1412 yeni vaka tespit edildi Son dakika: Bakan Koca'nın açıkladığı 20 Ağustos tarihli 24 saatlik koronavirüs verilerine göre; 19 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 6 bin 58'e yükseldi. 1412 olarak açıklanan vaka sayısı 25 Haziran'daki seviyeye çıktı. Toplam hasta sayısı ise 254 bin 520 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. 20 Ağustos'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1412 yeni vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 19 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 58'e, toplam vaka sayısı ise 254 bin 520'ye yükseldi. Bin 412 olan yeni vaka sayısı 56 gün önceki seviyelere yükseldi. 25 Haziran'da 1458 olan vaka sayısı o günden bu günedüşüş eğilimine girmişti.

TEST SAYISI 6 MİLYONU GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 882 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 234 bin 797'ye yükseldi. Toplam test sayısı 6 milyon 61 bin 930, ağır hasta sayısı 735, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,3 oldu.

Bakan Koca, "Son 1 haftadaki ortalaması 1.245 olan yeni vaka sayımız, 1.400'ü geçti. Buna karşı, 3 Ağustos'ta 41 bin olan günlük test sayımız, 92 binin üzerinde. Filyasyon ekibi sayımız 9.344'a ulaştı. Temaslılara ulaşma oranımız %98,9. Hep birlikte vakaları düşürelim" ifadelerini kullandı.