Son Dakika: Türkiye'de 2 Mart günü koronavirüs nedeniyle 68 kişi vefat etti, 11 bin 837 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 2 Mart günü koronavirüs nedeniyle 68 kişi vefat etti, 11 bin 837 yeni vaka tespit edildi

02.03.2021 20:04 | Son Güncelleme: 02.03.2021 20:31

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre yaklaşık 2 bin arttı. 2 Mart tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 668'e semptomatik olmak üzere 11 bin 837 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 723 bin 316'ya yükseldi. Korona nedeniyle bugün 68 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 2 Mart'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 668'e semptomatik olmak üzere toplam 11 bin 837 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 68 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 706'ya toplam vaka sayısı ise 2 milyon 723 bin 316'ya yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 2 Mart günü koronavirüs nedeniyle 68 kişi vefat etti, 11 bin 837 yeni vaka tespit edildi

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 8 BİNE YAKLAŞTI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 7 bin 892 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 586 bin 73'e yükseldi. Toplam test sayısı 33 milyon 440 bin 843'e yükselirken, ağır hasta sayısı bin 227 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,6 oldu.

VAKA SAYISI DÜNE GÖRE ARTTI

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 69 kişi hayatını kaybederken, 645'i semptomatik olmak üzere 9 bin 891 yeni vaka tespit edilmişti.

Son Dakika: Türkiye'de 2 Mart günü koronavirüs nedeniyle 68 kişi vefat etti, 11 bin 837 yeni vaka tespit edildi
Haber Yorumları (3)
TARİK: 2 aya yerli ve milli asi cikicak sorun yok.tabi yersen
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MEKANCI: Bir gündemi bulaşıyor bu işte var bir bit eniğide ama artık insanlar yemiyor bilin bunu beyninizin bir köşesine yazın
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BELLİ DEĞİLMİYDİ: Vaka Sayısı 2 Bine Düştüğünde bu adımları atmanız gerekiyordu böyle daha çok uğraşırsınız ülkeyi 2 ay geriye attınız tekrardan
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