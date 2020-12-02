Son Dakika: Türkiye'de 2 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 193 kişi vefat etti, 31 bin 923 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 2 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 193 kişi vefat etti, 31 bin 923 yeni vaka tespit edildi

02.12.2020 19:18 | Son Güncelleme: 02.12.2020 19:30

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs salgınında günlük vefat sayısı ve vaka sayısı yine rekor kırdı. 2 Aralık tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 6 bin 690 semptomatik olmak üzere toplam 31 bin 923 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam hasta sayısı 513 bin 656 oldu. Vefat sayısı ise 193 artarak 14 bin 129 yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 2 Aralık açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 6 bin 690 semptomatik olmak üzere toplam 31 bin 923 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 193 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 14 bin 129'a, toplam hasta sayısı ise 513 bin 656'ya yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 4821 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 4821 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 414 bin 141'e yükseldi. Toplam test sayısı 18 milyon 956 bin 228, ağır hasta sayısı ise 5502 yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,3 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 2 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 193 kişi vefat etti, 31 bin 923 yeni vaka tespit edildi

TABLODA SEMPTOMSUZ VAKALAR YER ALMIYOR

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı bu tabloda 25 bin 242 semptomsuz vaka yer almadığı için toplam hasta sayısı 513 bin 656 olarak görünüyor.

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"HAVALANDIRILMAYAN ORTAMLARDAN UZAK DURMALIYIZ"

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 6.690 yeni hastamız var. Mevsim şartları nedeniyle kapalı ortamların kullanımı arttı. Artan aktif hasta sayısını azaltmak için kalabalık, kapalı ve yeterince havalandırılmayan ortamlardan uzak durmalıyız" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Türkiye'de 2 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 193 kişi vefat etti, 31 bin 923 yeni vaka tespit edildi
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