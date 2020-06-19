Son Dakika: Türkiye'de 19 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti, 1214 yeni tanı kondu
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Son Dakika: Türkiye'de 19 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti, 1214 yeni tanı kondu

Son dakika: 1 Haziran'da normalleşme takvimine giren Türkiye'de vakalar düne göre azaldı. 19 Haziran'da açıklanan verilere göre; 41 bin 316 test yapılırken 1214 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 185 bin 245'e ulaştı. 23 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 4905'e yükseldi.

19.06.2020 19:43 | Son Güncelleme: 19.06.2020 20:02

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Buna göre; son 24 saatte 41 bin 316 test yapıldı ve 1214 yeni vaka tespit edildi. 23 hasta ise hayatını kaybetti. Son verilerin ardından Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 905'e, toplam vaka sayısı ise 185 bin 245'e yükseldi.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 158 BİNE YAKLAŞTI

Bakan Koca'nın paylaştığı koronavirüs verilerine göre; son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1494 hasta daha taburcu oldu. Böylelikle toplam iyileşen hasta sayısı 157 bin 516'ya yükseldi. Toplam test sayısı 2 milyon 863 bin 632, yoğun bakımdaki hasta sayısı 769, entübe (solunum cihazına bağlı) hasta sayısı ise 310 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 19 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti, 1214 yeni vaka tespit edildi.

"ÜLKE GENELİNDE YENİ VAKA SAYISI AZALMAYA DEVAM EDİYOR"

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İstanbul ve Ankara'da son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi. Ülke genelinde yeni vaka sayısı azalmaya devam ediyor. İyileşen vaka sayımız dün olduğu gibi bugün de yeni vaka sayısının üstünde. Tedbir, karşılıklı olursa sonuç veriyor" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Türkiye'de 19 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti, 1214 yeni tanı kondu

Güncel Manşet

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