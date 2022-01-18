Son Dakika: Türkiye'de 18 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 157 kişi vefat etti, 69 bin 658 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre yükseldi. 18 Ocak'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre, 69 bin 658 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 162'den 157'ye düştü. Öte yandan iyileşen hasta sayısı 77 bin 612 olurken toplam 418 bin 253 PCR testi yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 18 Ocak'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 69 bin 658 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 157 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 77 bin 612 hasta taburcu olurken bugün 418 bin 253 test yapıldı.

"KAPILARINA KADAR GİDEREK AŞILARINI YAPIYORUZ"

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Birçok bölgede, kış şartları sebebiyle sağlık kurumlarına ulaşma imkânı olmayan vatandaşlarımız ekiplerimizi davet ediyor ve köylerine, kapılarına kadar giderek aşılarını yapıyoruz. Sağlık kurumlarına kolayca ulaşma ve aşı yaptırma imkânı olanlar lütfen aşılarını ertelemesin." dedi.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 84,07 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 92,30 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 84,07 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 139 milyon 865 bin 637 doza yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 52 MİLYON 182 BİN 212 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 288 bin 97 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 52 milyon 182 bin 212 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 23 milyon 739 bin 244 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 64 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 162 kişi hayatını kaybederken 64 bin 935 de yeni vaka tespit edilmişti.

Abdullah Karlıdağ Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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