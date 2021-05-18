Son Dakika: Türkiye'de 18 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 203 kişi vefat etti, 11 bin 937 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 18 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 203 kişi vefat etti, 11 bin 937 yeni vaka tespit edildi

Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 18 Mayıs tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 916'sı semptomatik olmak üzere 11 bin 937 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 139 bin 458'e yükseldi. Vefat sayısı 203 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 10 bin 125 oldu.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 18 Mayıs'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 916'sı semptomatik olmak üzere toplam 11 bin 937 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 203 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 45 bin 186'ya, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 139 bin 485'e yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 10 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 10 bin 125 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 4 milyon 971 bin 245'e yükseldi. Toplam test sayısı 51 milyon 294 bin 008'e yükselirken, ağır hasta sayısı 2 bin 232 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,2 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 18 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 203 kişi vefat etti, 11 bin 937 yeni vaka tespit edildi

DÜN VAKA SAYISI 10 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 223 kişi hayatını kaybederken, 923'ü semptomatik olmak üzere 10 bin 174 yeni vaka tespit edilmişti.

Son Dakika: Türkiye'de 18 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 203 kişi vefat etti, 11 bin 937 yeni vaka tespit edildi
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- Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
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Son Dakika: Türkiye'de 18 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 203 kişi vefat etti, 11 bin 937 yeni vaka tespit edildi - Haberler
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