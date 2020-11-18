Son Dakika: Türkiye'de 18 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 116 kişi vefat etti, 4215 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizde koronavirüs vaka ve ölüm sayıları korkutan boyuta ulaştı. 18 Kasım günü hasta sayısı 4215 olarak açıklandı. Böylece toplam hasta sayısı 425 bin 628'e ulaştı. 116 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 11 bin 820'ye çıktı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 18 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 4215 yeni hasta tespit edildi, vefat sayısı ise 116 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bin 820'ye, toplam hasta sayısı ise 425 bin 628'e yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 2592 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 2592 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 361 bin 655'e yükseldi. Toplam test sayısı 16 milyon 623 bin 489, ağır hasta sayısı ise 3742 yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,8 oldu.

BAKAN KOCA, AĞIR HASTA SAYISINDAKİ ARTIŞA DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerine ilişkin yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 4.215 hasta var. Ağır hasta sayısındaki artış devam ediyor. Virüsün yayılımı bizi zorunlu tedbirler almaya mecbur bırakıyor. Hastalığın yayılımını durdurmak için birlikte hareket etmeliyiz. Tedbirlere birlikte uyarak mücadele güç verin" ifadelerini kullandı.