Son Dakika: Türkiye'de 18 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 116 kişi vefat etti, 4215 yeni vaka tespit edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika: Türkiye'de 18 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 116 kişi vefat etti, 4215 yeni vaka tespit edildi

18.11.2020 18:55 | Son Güncelleme: 18.11.2020 19:06

Son dakika: Ülkemizde koronavirüs vaka ve ölüm sayıları korkutan boyuta ulaştı. 18 Kasım günü hasta sayısı 4215 olarak açıklandı. Böylece toplam hasta sayısı 425 bin 628'e ulaştı. 116 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 11 bin 820'ye çıktı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 18 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 4215 yeni hasta tespit edildi, vefat sayısı ise 116 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bin 820'ye, toplam hasta sayısı ise 425 bin 628'e yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 2592 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 2592 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 361 bin 655'e yükseldi. Toplam test sayısı 16 milyon 623 bin 489, ağır hasta sayısı ise 3742 yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,8 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 18 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 116 kişi vefat etti, 4215 yeni vaka tespit edildi

BAKAN KOCA, AĞIR HASTA SAYISINDAKİ ARTIŞA DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerine ilişkin yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 4.215 hasta var. Ağır hasta sayısındaki artış devam ediyor. Virüsün yayılımı bizi zorunlu tedbirler almaya mecbur bırakıyor. Hastalığın yayılımını durdurmak için birlikte hareket etmeliyiz. Tedbirlere birlikte uyarak mücadele güç verin" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Türkiye'de 18 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 116 kişi vefat etti, 4215 yeni vaka tespit edildi
Haber Yorumları (7)
ALP: bu uygulanan tedbirler fasa fiso hepiniz de farkındasınız dışarı çıkan yine çıkıyo yani saçma
Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır
KADİR: Artık yasakların ve kısıtlamaların tam şekilde başlaması lazım. Yoksa artık bu hastalığın içinden kurtuluş kalmayacak
Cevap Yaz 1 6 Yayından Kaldır
ALLİİİ: Kapatın şu istanbulu kapatın şu ankarayı kapatın şu izmiri türkiye ye virüs bu illerden geliyorrrr vee tüm türkiye ye dağılıyor kapatınnn
Cevap Yaz 3 12 Yayından Kaldır
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Donald Trump Berat Albayrak Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kutsi Teoman Sibel Can Mustafa Topaloğlu
Spor Cenk Tosun Mert Günok Deniz Türüç Lewis Hamilton Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kasım Medya Alaattin Çakıcı İçişleri Bakanlığı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika: Türkiye'de 18 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 116 kişi vefat etti, 4215 yeni vaka tespit edildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.11.2020 19:32:23. #1.14#
title