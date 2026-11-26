Haberlerimizi takip etmek için . BBC News Türkçe'yi seçin, son dakika haberlerine, araştırma dosyalarımıza ve videolarımıza tek bir yerden ulaşın. (Uygulama Birleşik Krallık ve ABD'de kullanılmamaktadır ve İngilizce versiyonu bulunmamaktadır.)Fransız sinemasının önde gelen isimlerinden Gerard Depardieu, aktris Charlotte Arnould'ya sekiz yıl önce tecavüz ettiği iddiasıyla yargılanacak. Davada 7 Ağustos 2018 günü yaşanan olaylar dinlenecek.O dönemde 22 yaşında olan Arnould, anoreksiya hastalığıyla mücadele ettiği günlerde Depardieu'nun ona iki kez tecavüz ettiğini iddia etti.Bir tiyatro oyunu provası için 69 yaşındaki Depardieu'nun Paris'teki evine giden Arnould, birkaç gün sonra polise tecavüz suçlamasıyla başvurdu.Depardieu aynı zamanda Charlotte Arnould'nun babasının da arkadaşıydı.Arnould'nun şikayeti başlangıçta delil yetersizliği nedeniyle reddedilmiş, ancak şikayeti üzerine 2020 yazında adli bir soruşturma başlatılmıştı.Depardieu'nun 2025'te bu davada yargılanmasına karar verilmişti ancak aktör kararı temyize götürdü.İstinaf mahkemesi, Depardieu'nun 7 Ağustos 2018'de Arnould'a tecavüz ettiği iddiasıyla yargılanmasına hükmetti. 13 Ağustos 2018'deki ikinci tecavüz iddiasına yönelik yargılama talebini ise reddetti.Bugün 77 yaşında olan Depardieu, kendisine yöneltilen iki ayrı tecavüz suçlamasını da kabul etmiyor.2023 yılında Le Figaro gazetesinde yayımlanan mektubunda Depardieu, Arnould'un iddialarını kesin bir dille reddederek, "aramızda hiçbir zaman bir zorlama ya da şiddet yaşanmadı" savunmasını yaptı.Charlotte Arnould'nun avukatı Carine Durrieu Diebolt, yargılama kararın müvekkilini rahatlattığını ifade etti.Durrieu Diebolt, "Müvekkilim uzun zamandır bu anı bekliyordu. Şu an buna tamamen hazır" dedi.Kimliğinin gizli tutulması hakkından da feragat eden Arnould'un, bu kararının bir "ilk" olduğunu ve yaklaşan duruşmanın tarihi nitelikte olacağını da belirtti.İstinaf Mahkemesi, Depardieu'nun yargılama kararıyla ilgili Fransa'nın en yüksek yargı organı Yargıtay'a da başvurabileceğini belirtti.Depardieu'nun avukatı David-Olivier Kaminski ise bu yola başvurup başvurmayacaklarına henüz karar vermediklerini ifade etti.Hukuk uzmanları, Yargıtay'a yapılacak bir itirazın ciddi engellerle karşılaşacağını belirtiyor. Çünkü bu en üst mahkeme yalnızca yasaların doğru uygulanıp uygulanmadığını denetliyor, davayı yeniden görmüyor veya delilleri tekrar incelemiyor.Adı cinsel suçlular listesindeFransız sinemasının efsane isimlerinden Depardieu hakkında son yıllarda, Fransa'da "balance ton porc" (domuzunu ifşa et) adıyla bilinen #MeToo hareketinin de etkisiyle, film setlerinde ve başka ortamlardaki davranışlarına ilişkin bir dizi suçlama ortaya atıldı.Geçtiğimiz yıl, Mayıs ayında Paris'teki bir film setinde iki kadına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle suçlu bulunan Depardieu'ya, 18 ay ertelenmiş hapis cezası verildi. Ayrıca cinsel suçlular listesine ismi eklendi ve tazminat ödemesine hükmedildi.Geçtiğimiz hafta bu karara yaptığı itirazdan vazgeçen Depardieu, yönetmen Jean Becker'in 2021 yapımı Yeşil Panjurlar filminin setindeki davranışları nedeniyle "samimi özürlerini" dile getirdi.Fransız polisi, Depardieu ve yazar Michel Houellebecq'in 2018 yılındaki bir film çekimi sırasında bir kadına kamera önünde toplu cinsel saldırıda bulundukları yönündeki iddiaları da araştırıyor.