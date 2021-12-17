Son Dakika: Türkiye'de 17 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 190 kişi vefat etti, 18 bin 141 yeni vaka tespit edildi - Haberler
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Son Dakika: Türkiye'de 17 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 190 kişi vefat etti, 18 bin 141 yeni vaka tespit edildi

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Sağlık

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vefat sayıları düne göre arttı. 17 Aralık'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre, 18 bin 141 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 167'den 190'a fırladı. İyileşen hasta sayısı 24 bin 245 olurken toplam 354 bin 857 PCR testi yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 17 Aralık'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 18 bin 141 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 190 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 24 bin 245 hasta taburcu olurken bugün 354 bin 857 test yapıldı.

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Hatırlatma dozu Türkiye'de erken uygulanmaya başladı ve ani vaka artışları yaşanmadı. Bu doz, aşıların yeni varyantlara karşı etkisini de artırıyor. Belirlenen aşı takvimi üzerinden 3 aydan uzun süre geçen vatandaşlarımızın hatırlatma dozunu yaptırmasını ısrarla öneriyoruz." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Türkiye'de 17 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 190 kişi vefat etti, 18 bin 141 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 91,25 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 82,36 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 123 milyon 144 bin 781'e yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 17 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 190 kişi vefat etti, 18 bin 141 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 56 milyon 636 bin 507 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 51 milyon 119 bin 629 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 13 milyon 543 bin 110 kişiye aşı yapıldı.

Ã–te yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 167 kişi hayatını kaybederken 18 bin 100 de yeni vaka tespit edilmişti.

Servet Uzun
Servet Uzun
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