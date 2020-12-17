Son Dakika: Türkiye'de 17 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 243 kişi vefat etti, 27 bin 515 yeni vaka tespit edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son Dakika: Türkiye'de 17 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 243 kişi vefat etti, 27 bin 515 yeni vaka tespit edildi

17.12.2020 19:04 | Son Güncelleme: 17.12.2020 19:15

Son dakika: 17 Aralık tarihinde açıklanan Kovid-19 verilerinde ölü sayısı yine rekor kırdı. Buna göre; 4 bin 209'u semptomatik olmak üzere toplam 27 bin 515 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 243 artarak 17 bin 364'e yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise ilk defa 30 binin üzerine çıktı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 17 Aralık'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 4 bin 209'u semptomatik olmak üzere toplam 27 bin 515 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 243 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17 bin 364'e toplam vaka sayısı ise 1 milyon 955 bin 680'e yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 17 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 243 kişi vefat etti, 27 bin 515 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 17 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 243 kişi vefat etti, 27 bin 515 yeni vaka tespit edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Ezgi Mola Merve Dizdar Defne Samyeli Nilgün Belgün
Spor Erol Bulut Pierre Webo Sergen Yalçın Mustafa Pektemek İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kumluca Fenerbahçe Öğretim Üyesi Türkiye Kupası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika: Türkiye'de 17 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 243 kişi vefat etti, 27 bin 515 yeni vaka tespit edildi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 19:15:14. #1.15#
title