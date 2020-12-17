Son Dakika: Türkiye'de 17 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 243 kişi vefat etti, 27 bin 515 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: 17 Aralık tarihinde açıklanan Kovid-19 verilerinde ölü sayısı yine rekor kırdı. Buna göre; 4 bin 209'u semptomatik olmak üzere toplam 27 bin 515 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 243 artarak 17 bin 364'e yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise ilk defa 30 binin üzerine çıktı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 17 Aralık'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 4 bin 209'u semptomatik olmak üzere toplam 27 bin 515 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 243 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17 bin 364'e toplam vaka sayısı ise 1 milyon 955 bin 680'e yükseldi.