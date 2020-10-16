Son Dakika: Türkiye'de 16 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 73 can kaybı, 1812 yeni vaka tespit edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika: Türkiye'de 16 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 73 can kaybı, 1812 yeni vaka tespit edildi

16.10.2020 19:55 | Son Güncelleme: 16.10.2020 20:17

Son dakika: Sağlık Bakanlığı, 16 Ekim tarihli Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Son 24 saatlik verilere göre; hasta sayısı 1812 artarak 343 bin 955 oldu. 73 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 9 bin 153'e çıktı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 16 Ekim'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1812 yeni vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 73 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bin 153'e, toplam vaka sayısı ise 343 bin 955'e yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 1419 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1419 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 301 bin 98'e yükseldi. Toplam test sayısı 12 milyon 194 bin 778, ağır hasta sayısı 1445, hastalarda zatürre oranı yüzde 5.9 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 16 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 73 can kaybı, 1812 yeni vaka tespit edildi

"AĞIR HASTA SAYISI UZUN BİR ARADAN SONRA ARTIŞ EĞİLİMİNDE"

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerine ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 1.812 hastamız var. Ağır hasta sayımız uzun bir aradan sonra artış eğiliminde. Vaka sayısı artan illerde tedbirlere uyup azalan illerde tedbirlerden taviz verirsek mücadelemiz güçleşir. Tüm bölgelerimizde tedbirlere eksiksiz uymalıyız" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Türkiye'de 16 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 73 can kaybı, 1812 yeni vaka tespit edildi

İlgili Haberler

16 Ekim Cuma koronavirüs tablosu açıklandı mı? Bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti? Koronavirüs ikinci dalgası olacak mı?
16 Ekim Cuma koronavirüs tablosu açıklandı mı? Bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti? Koronavirüs ikinci dalgası olacak mı?
Son Dakika: Türkiye'de 14 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 57 can kaybı, 1671 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 14 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 57 can kaybı, 1671 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 8 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 58 can kaybı, 1615 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 8 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 58 can kaybı, 1615 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 9 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 55 can kaybı, 1629 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 9 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 55 can kaybı, 1629 yeni vaka tespit edildi
Haber Yorumları (2)
PİNOKYO: Soru: Pinokyonun Burnu Neden Uzar ?
Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
SOKAGA CIKMA YASAGI: Sokaga cikma yasagi gelmeden kurtulamicaz bundan
Cevap Yaz 8 3 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Donald Trump Engin Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şevval Sam Cansu Dere Cem Yılmaz Ercan Kesal
Spor Gökhan Gönül Malcolm Thomas Garry Rodrigues Mahmut Tekdemir Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Ebru Bayar Halil Kalay Sheyenne Shea Hilmi Kurtulmuş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika: Türkiye'de 16 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 73 can kaybı, 1812 yeni vaka tespit edildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.10.2020 20:42:19. #1.15#
title