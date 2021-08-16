Son Dakika: Türkiye'de 16 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 165 kişi vefat etti, 18 bin 163 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 16 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 165 kişi vefat etti, 18 bin 163 yeni vaka tespit edildi

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayılarındaki düşüş sürerken, vefat sayıları ise artış göstermeye devam ediyor. 16 Ağustos'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 18 bin 163 vaka tespit edilirken vefat sayısı da 165 oldu. İyileşen hasta sayısı 16 bin 642 olurken toplam 287 bin 947 test yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 16 Ağustos'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 18 bin 163 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 165 olarak kayıtlara geçti.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 16 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 16 bin 642 hasta taburcu olurken bugün 287 bin 947 test yapıldı.

Son Dakika: Türkiye'de 16 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 165 kişi vefat etti, 18 bin 163 yeni vaka tespit edildi

"KONTROLÜ ELDE TUTMA İMKANIMIZ VAR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka tablosuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vaka sayılarının kontrolü bizde olsun istiyorsak aşı olmalı ve tedbirlere bir süre daha sıkıca uymalıyız. Kontrolü elde tutma imkanımız var. " ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Türkiye'de 16 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 165 kişi vefat etti, 18 bin 163 yeni vaka tespit edildi

1. DOZ AŞILAMADA ORTALAMA YÜZDE 71.46'YE ULAŞILDI

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 71.46 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 53.72 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 84 milyon 547 bin 410'e yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 32 MİLYON 916 BİN 449 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 44 milyon 357 bin 493 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 33 milyon 342 bin 431 olarak kayıtlara geçerken, yeni başlayan 3. doz uygulamasında 6 milyon 815 bin 458 kişiye aşı yapıldı.

DÜN VAKA SAYISI 18 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 154 kişi hayatını kaybederken, 18 bin 847 de yeni vaka tespit edilmişti.

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Son Dakika: Türkiye'de 16 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 165 kişi vefat etti, 18 bin 163 yeni vaka tespit edildi
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- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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