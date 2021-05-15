Son Dakika: Türkiye'de 15 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 236 kişi vefat etti, 11 bin 472 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 15 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 236 kişi vefat etti, 11 bin 472 yeni vaka tespit edildi

Haberler.com - Haberler | Sağlık

Son dakika: Türkiye 5 bin vakayı hedeflerken, ülkemizdeki koronavirüs vaka sayılarındaki düşüş durdu. 15 Mayıs tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 1084'ü semptomatik olmak üzere 11 bin 472 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 106 bin 862'ye yükseldi. Vefat sayısı 236 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 38 bin 814 oldu.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 15 Mayıs'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1084'ü semptomatik olmak üzere toplam 11 bin 472 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 236 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 44 bin 537'ye, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 106 bin 862'ye yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 38 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 38 bin 814 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 4 milyon 932 bin 838'e yükseldi. Toplam test sayısı 50 milyon 667 bin 653'e yükselirken, ağır hasta sayısı 2 bin 563 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,0 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 15 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 236 kişi vefat etti, 11 bin 472 yeni vaka tespit edildi

DÜNKÜ VAKA SAYISI 11 BİNİ AŞMIŞTI

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 242 kişi hayatını kaybederken, 1102'si semptomatik olmak üzere 11 bin 394 yeni vaka tespit edilmişti.

Son Dakika: Türkiye'de 15 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 236 kişi vefat etti, 11 bin 472 yeni vaka tespit edildi
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