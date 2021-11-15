Son Dakika: Türkiye'de 15 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 215 kişi vefat etti, 23 bin 852 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 15 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 23 bin 852 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 215 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 25 bin 258 hasta taburcu olurken bugün 350 bin 933 test yapıldı.

BAKAN KOCA, İLK KEZ BİR İLİN AŞI ORANINI GÜNDEME TAŞIDI

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Covid-19 Tablosu mesajında İLK KEZ bir ilin aşı oranını ülke gündemine taşımak istiyoruz. Şu anda ikinci doz aşı oranı en düşük ilimiz %55,2 ile Şanlıurfa'dır. Türkiye ortalamasında ise %80'i geçtik. ŞANLIURFA halkını salgınla mücadelede daha hızlı adımlar atmaya davet ediyoruz." dedi.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 80,08 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 90,01 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 80,08 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 118 milyon 559 bin 680'e yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 49 MİLYON 626 BİN 98 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 55 milyon 876 bin 39 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 49 milyon 707 bin 889 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 11 milyon 685 bin 335 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 21 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 189 kişi hayatını kaybederken 21 bin 624 de yeni vaka tespit edilmişti.

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