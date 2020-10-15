Son Dakika: Türkiye'de 15 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 66 kişi hayatını kaybetti, 1693 yeni hasta tespit edildi

Son dakika: Sağlık Bakanlığı, 15 Ekim tarihli Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Son 24 saatlik verilere göre; hasta sayısı 1693 artarak 342 bin 143 oldu. 66 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 9 bin 80'e çıktı. Son verilerle birlikte vaka sayılarının 4 gündür artışa geçtiği gözlemlendi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 15 Ekim'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1693 yeni vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 66 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bin 80'e, toplam vaka sayısı ise 342 bin 143'e yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 1311 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1311 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 299 bin 679'a yükseldi. Toplam test sayısı 12 milyon 77 bin 773, ağır hasta sayısı 1408, hastalarda zatürre oranı yüzde 5.9 oldu.

"AĞIR HASTA SAYIMIZ DURAĞAN SEYRİNE DEVAM EDİYOR"

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerine ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Toplamda 12 milyondan fazla test yapıldı. Bugün tespit edilen 1.693 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız durağan seyrine devam ediyor. Filyasyon, izolasyon eksiksiz devam ediyor. Hasta sayısını tedbirlere birlikte uyarak azaltabiliriz. Kazanan biz olacağız" ifadelerini kullandı.