Son Dakika: Türkiye'de 14 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 55 oldu, 1635 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 14 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 55 oldu, 1635 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Türkiye'de 13 Mayıs tarihinde yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 55 artarak 4 bin 7 oldu. 1635 yeni vakanın tespit edildiği salgında toplam vaka sayısı 144 bin 749 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 14 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 55 oldu, 1635 yeni vaka tespit edildi
14.05.2020 19:34 | Son Güncelleme: 14.05.2020 19:50

Türkiye'de son 24 saatte 1635 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 55 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 144 bin 749'a ve can kaybının 4 bin 7'ye ulaştığı açıklandı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 34 bin 821 test yapıldı. Bu kapsamda 1635 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son Dakika: Türkiye'de 14 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 55 oldu, 1635 yeni vaka tespit edildi

SON 24 SAATTE 2 BİN 315 HASTA İYİLEŞTİ

Son 24 saatte 55 hasta vefat etti, 2 bin 315 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 508 bin 824, vaka sayısı 144 bin 749, vefat sayısı 4 bin 7, yoğun bakımdaki hasta sayısı 963, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 508, iyileşen sayısı 104 bin 30 oldu.

"TOPLAM VAKA SAYIMIZDA İYİLEŞME ORANI YÜZDE 71.8"

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Toplam test sayısında 1,5 milyonu geçtik. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Toplam vaka sayımızda iyileşme oranı %71,8. Yeni hayat tarzımız Kontrollü Sosyal Hayat, yani hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1, 5 metre Sosyal Mesafe" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Türkiye'de 14 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 55 oldu, 1635 yeni vaka tespit edildi

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