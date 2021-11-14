Son Dakika: Türkiye'de 14 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 189 kişi vefat etti, 21 bin 624 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 14 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 21 bin 624 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 189 olarak kayıtlara geçerek son zamanların en düşük seviyelerine geriledi. Tedavisi tamamlanan 20 bin 550 hasta taburcu olurken bugün 346 bin 642 test yapıldı.

İKİ AY ÖNCEKİ SEVİYEYE GELDİ

Öte yandan bugünkü yeni vaka sayıları, uzun bir süre sonra iki ay önceki seviyelere düştü. Son olarak 12 Eylül tarihinde yeni vaka sayıları 21 bin seviyelerinde seyretmişti. Son zamanlardaki düşüşle birlikte 14 Kasım itibariyle 21 bin 624 seviyesine tekrar inildi.

KRİTİK 9 İLİ SIRALADI

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bitlis, Muş, Bingöl, Ağrı: Bu 9 ildeki aşılanma oranını yükseltmek için aşı olan herkesten İKNA DESTEĞİ istiyoruz. Aşıyı teşvik amacıyla tanıdıklarınızla irtibata geçin. Aşılanmanın artmasına, kararsızlığın aşılmasına yardımcı olun." dedi.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 79,95 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 89,94 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 79,95 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 118 milyon 362 bin 35'e yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 49 MİLYON 626 BİN 98 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 55 milyon 824 bin 402 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 49 milyon 626 bin 98 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 11 milyon 634 bin 904 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 22 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 215 kişi hayatını kaybederken 22 bin 583 de yeni vaka tespit edilmişti.

Servet Uzun https://www.linkedin.com/in/servet-uzun-057b1118b/ Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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