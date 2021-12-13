Son Dakika: Türkiye'de 13 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 171 kişi vefat etti, 18 bin 796 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 13 Aralık'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 18 bin 796 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 171 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 23 bin 242 hasta taburcu olurken bugün 351 bin 536 test yapıldı.

BAKAN KOCA: FARK NEDİR?

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Fark nedir? Covid-19 salgını ortaya çıktığı aylarda ve bu yılın başlarındaki kadar korkutucu değil. Neden? Sosyal hayatı eski ölçüde tahrip etmiyor. Neden? Çoğu insan hastalığı oldukça hafif geçiriyor. Neden? Bu soruların ilk sıradaki cevabı aşıdır. Eksik aşılarınızı tamamlayın" ifadelerini kullandı.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 82,10 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 91,10 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 82,10 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 121 milyon 804 bin 33'e yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 50 MİLYON 961 BİN 533 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 56 milyon 544 bin 501 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 50 milyon 961 bin 533 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 12 milyon 684 bin 219 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 17 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 171 kişi hayatını kaybederken 17 bin 956 da yeni vaka tespit edilmişti.

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