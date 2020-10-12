Son Dakika: Türkiye'de 12 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 58 can kaybı, 1614 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 12 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 58 can kaybı, 1614 yeni vaka tespit edildi

12.10.2020 19:01 | Son Güncelleme: 12.10.2020 19:20

Son dakika: Sağlık Bakanlığı, 12 Ekim tarihli Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Son 24 saatlik verilere göre; hasta sayısı düne göre 112 artarak 1614 oldu. Toplam vaka sayısı 337 bin 147'ye yükseldi. 58 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 8 bin 895'e çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 12 Ekim'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1614 yeni vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 58 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 895'e, toplam vaka sayısı ise 337 bin 147'ye yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 1301 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1301 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 295 bin 658'e yükseldi. Toplam test sayısı 11 milyon 731 bin 350, ağır hasta sayısı 1417, hastalarda zatürre oranı yüzde 5.9 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 12 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 58 can kaybı, 1614 yeni vaka tespit edildi

"YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANLARIMIZDA BU HAFTA DÜŞÜŞ VAR"

Öte yandan Bakan Koca, koronavirüs verilerine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün toplam ağır hasta sayımız 1.417. Yoğun bakım doluluk oranlarımızda bu hafta düşüş var. Hastalarda zatürre oranı da geçen haftaya göre düştü. Tedbirler birlikte ve sürekli uygulandığında sonuç veriyor. Birlikte başaracağız, güvenin" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Türkiye'de 12 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 58 can kaybı, 1614 yeni vaka tespit edildi
Haber Yorumları (5)
SÜLEYMAN: Millet hastalığı şaka sanıyor adamda maske yok fırına girdi ekmek almaya söyleyince kızıyor sanane diyor esnaf müşteri kaçmasın diye idare ediyor oda kendine göre haklı ancak aşı bulunursa yada hastalık bağışıklık kazanırsak biter
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SELİM: Bakan bey ayın 15 inde hasta sayısı ve belirti göstermeyen vaka sayısını açıklayınca asıl gerçek sayı o zaman ortaya çıkacak. Artışı asıl ozaman göreceğiz.
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OK: Bu kafayla daha çok bekleriz. O testleri kullanmayı nezaman bırakırsak Korona ozaman biter. İnsanlar paranoyak oldu. Nezaman anayacasınız bunların küresel şebekelerin işleri oldugunu? Kuş gribinde anlamadınız, domuz gribindede anlamadınız, bari şimdi anlayın. Avrupa anladı ama Türkiye uykuda.
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