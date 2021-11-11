Son Dakika: Türkiye'de 11 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 297 kişi vefat etti, 24 bin 898 yeni vaka tespit edildi
Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 11 Kasım'da kaydedilen 24 saatlik verilere göre 24 bin 898 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 203'ten 197'ye düştü. İyileşen hasta sayısı 24 bin 360 olurken toplam 356 bin 4 PCR testi yapıldı. Bakan Koca, "Yaklaşık 8,6 Milyon kişi zamanı gelmiş olan 2. veya 3. doz aşısını yaptırmadı. Aşının tam olması, doz sayısına ve dozlar arasındaki sürenin uzamamasına bağlı." dedi.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 11 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 24 bin 898 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 197 olarak kayıtlara geçerek son zamanların en düşük seviyelerine geriledi. Tedavisi tamamlanan 24 bin 360 hasta taburcu olurken bugün 356 bin 4 test yapıldı.
Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Yaklaşık 8,6 Milyon kişi zamanı gelmiş olan 2. veya 3. doz aşısını yaptırmadı. Aşının tam olması, doz sayısına ve dozlar arasındaki sürenin uzamamasına bağlı. Bildirimlerimiz bu sürelere göre yapılıyor. Aşının gücünden daha çok yararlanabilmek için aşı takvimine uymalısınız." dedi.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 89,83 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 79,70 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 118 milyon 29 bin 902'ye yükseldi.
Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 55 milyon 757 bin 564 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 49 milyon 472 bin 726 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 11 milyon 546 bin 753 kişiye aşı yapıldı.
Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 203 kişi hayatını kaybederken 27 bin 259 da yeni vaka tespit edilmişti.
Koronavirüse karşı 3. doz aşıyı yaptırmayı düşünüyor musunuz? ???? #Aşı #Corona— Haberler (@Haberler) November 11, 2021