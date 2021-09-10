Son Dakika: Türkiye'de 10 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 214 kişi vefat etti, 23 bin 562 yeni vaka tespit edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika: Türkiye'de 10 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 214 kişi vefat etti, 23 bin 562 yeni vaka tespit edildi

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Sağlık

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 10 Eylül'de kaydedilen 24 saatlik verilere göre 23 bin 562 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 257'den 214'e indi. İyileşen hasta sayısı 35 bin 83 olurken toplam 318 bin 835 test yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 10 Eylül'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 23 bin 562 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 214 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 35 bin 83 hasta taburcu olurken bugün 318 bin 835 test yapıldı.

Son Dakika: Türkiye'de 10 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 214 kişi vefat etti, 23 bin 562 yeni vaka tespit edildi

"TEDBİRLER YOL ARKADAŞIMIZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da vaka tablosuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bakan Koca, "Vaka sayımız 23.562. Dün 257 olan can kaybımız bugün 214. Vakaların seyrinde bariz düşüş yok. Can kaybı sayısındaki azalma şu an için umut verici. Ama bu, yarın tersi de muhtemel bir durum. Salgın ortamında, aşıyla geri dönüşü olmayan adımlar atmalıyız. Tedbirler yol arkadaşımız." dedi.

1. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 82.54 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 82.54 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 64.38 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 101 milyon 48 bin 667'ye yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 39 MİLYON 963 BİN 236 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 51 milyon 234 bin 95 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 39 milyon 963 bin 236 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 9 milyon 374 bin 668 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 23 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 257 kişi hayatını kaybederken, 23 bin 846 da yeni vaka tespit edilmişti.

Son Dakika: Türkiye'de 10 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 214 kişi vefat etti, 23 bin 562 yeni vaka tespit edildi
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Servet Uzun
Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Son Dakika: Belirtisiz vaka yaygınlığını anlayabilmek için okullarda PCR testi dönemi başlıyor

Son Dakika: Belirtisiz vaka yaygınlığını anlayabilmek için okullarda PCR testi dönemi başlıyor

 Son Dakika: Türkiye'de 9 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 257 kişi vefat etti, 23 bin 846 yeni vaka tespit edildi

Son Dakika: Türkiye'de 9 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 257 kişi vefat etti, 23 bin 846 yeni vaka tespit edildi
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kemal Kılıçdaroğlu Mevlüt Çavuşoğlu Rüya Tabirleri Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Derya Baykal
Spor Lionel Messi Sergen Yalçın
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Hava Durumu Amelia Hamlin Hakan Çalhanoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son Dakika: Türkiye'de 10 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 214 kişi vefat etti, 23 bin 562 yeni vaka tespit edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.09.2021 21:07:59. #1.12#