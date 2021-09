Son Dakika: Türkiye'de 10 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 214 kişi vefat etti, 23 bin 562 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 10 Eylül'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 23 bin 562 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 214 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 35 bin 83 hasta taburcu olurken bugün 318 bin 835 test yapıldı.

"TEDBİRLER YOL ARKADAŞIMIZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da vaka tablosuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bakan Koca, "Vaka sayımız 23.562. Dün 257 olan can kaybımız bugün 214. Vakaların seyrinde bariz düşüş yok. Can kaybı sayısındaki azalma şu an için umut verici. Ama bu, yarın tersi de muhtemel bir durum. Salgın ortamında, aşıyla geri dönüşü olmayan adımlar atmalıyız. Tedbirler yol arkadaşımız." dedi.

1. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 82.54 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 82.54 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 64.38 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 101 milyon 48 bin 667'ye yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 39 MİLYON 963 BİN 236 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 51 milyon 234 bin 95 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 39 milyon 963 bin 236 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 9 milyon 374 bin 668 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 23 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 257 kişi hayatını kaybederken, 23 bin 846 da yeni vaka tespit edilmişti.

