Son Dakika: Türkiye'de 1 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 42 kişi vefat etti, 5 bin 288 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 1 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 42 kişi vefat etti, 5 bin 288 yeni vaka tespit edildi

Haberler.com - Haberler | Sağlık

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka ve vefat sayıları düne göre düştü. 1 Temmuz tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 462'si semptomatik olmak üzere 5 bin 288 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 430 bin 940'a yükseldi. Vefat sayısı 42 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 6 bin 219 oldu. Öte yandan 706 olarak kaydedilen ağır hasta sayısı, 18 Ağustos 2020 tarihindeki seviyeye geriledi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 1 Temmuz'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 462'si semptomatik olmak üzere toplam 5 bin 288 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 42 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 49 bin 774'e, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 430 bin 940'a yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 6 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 6 bin 219 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 300 bin 504'e yükseldi. Toplam test sayısı 61 milyon 12 bin 512'ye yükselirken, ağır hasta sayısı 706 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,7 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 1 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 42 kişi vefat etti, 5 bin 288 yeni vaka tespit edildi

AĞIR HASTA SAYISI, 317 GÜN ÖNCEKİ SEVİYEYE GERİLEDİ

Koronavirüs tablosuna göre; bugün 706 olarak kaydedilen ağır hasta sayısı, 18 Ağustos 2020 tarihindeki seviyeyi gördü. 18 Ağustos 2020'de bu sayı 703'tü.

DÜN VAKA SAYISI 5 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 45 kişi hayatını kaybederken, 522'si semptomatik olmak üzere 5 bin 496 yeni vaka tespit edilmişti.


Son Dakika: Türkiye'de 1 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 42 kişi vefat etti, 5 bin 288 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 1 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 42 kişi vefat etti, 5 bin 288 yeni vaka tespit edildi - Haberler
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