Son Dakika: Türkiye'de 1 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 129 kişi vefat etti, 7 bin 112 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 1 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 129 kişi vefat etti, 7 bin 112 yeni vaka tespit edildi

Son Dakika: Türkiye'de 1 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 129 kişi vefat etti, 7 bin 112 yeni vaka tespit edildi
Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka ve vefat sayıları düne göre arttı. 1 Haziran tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 602'si semptomatik olmak üzere 7 bin 112 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 256 bin 516'ya yükseldi. Vefat sayısı 129 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 9 bin 457 oldu.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 1 Haziran'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 602'si semptomatik olmak üzere toplam 7 bin 112 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 129 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 47 bin 656'ya, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 256 bin 516'ya yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 9 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 9 bin 457 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 124 bin 81'e yükseldi. Toplam test sayısı 54 milyon 362 bin 791'e yükselirken, ağır hasta sayısı bin 241olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,8 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 1 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 129 kişi vefat etti, 7 bin 112 yeni vaka tespit edildi
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- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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Son Dakika: Türkiye'de 1 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 129 kişi vefat etti, 7 bin 112 yeni vaka tespit edildi - Haberler
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