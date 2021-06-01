Son Dakika: Türkiye'de 1 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 129 kişi vefat etti, 7 bin 112 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka ve vefat sayıları düne göre arttı. 1 Haziran tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 602'si semptomatik olmak üzere 7 bin 112 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 256 bin 516'ya yükseldi. Vefat sayısı 129 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 9 bin 457 oldu.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 1 Haziran'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 602'si semptomatik olmak üzere toplam 7 bin 112 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 129 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 47 bin 656'ya, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 256 bin 516'ya yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 9 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 9 bin 457 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 124 bin 81'e yükseldi. Toplam test sayısı 54 milyon 362 bin 791'e yükselirken, ağır hasta sayısı bin 241olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,8 oldu.