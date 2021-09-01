Son Dakika: Türkiye'de 1 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 290 kişi vefat etti, 23 bin 946 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vefat ve vaka sayıları düne göre arttı. 1 Eylül'de kaydedilen 24 saatlik verilere göre 23 bin 946 vaka tespit edilirken vefat sayısı da 290 oldu. İyileşen hasta sayısı 15 bin 164 olurken toplam 302 bin 869 test yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 1Eylül'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 23 bin 946 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 290 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 15 bin 164 hasta taburcu olurken bugün 302 bin 869 test yapıldı.

"BUGÜNKÜ GİBİ DEVAM EDERSE 4 BİN CAN KAYBIMIZ OLUR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından bugünkü vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Tabloda durum tıpkı bugünkü gibi devam ederse , 2 haftada en az 335.000 yeni vakamız, 4.000 yeni can kaybımız olur. Günlük hayatta salgın gerçeğini göz ardı etmekle, ilk doz aşıyı ertelemekle, devam dozlarını ihmal etmekle toplum olarak ağır bedel ödüyoruz" dedi.

1. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 78.24 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 78.24 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 60.20 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 94 milyon 873 bin 884'e yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 37 MİLYON 368 BİN 108OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 48 milyon 563 bin 507 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 37 milyon 368 bin 108 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 8 milyon 661bin 464 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 21 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 252 kişi hayatını kaybederken, 21 bin 893 da yeni vaka tespit edilmişti.