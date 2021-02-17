Son dakika: Tunceli'de deprem mi oldu? 17 Şubat Tunceli'de deprem kaç şiddetinde oldu? Pülümür'de Deprem mi oldu?
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Son dakika: Tunceli'de deprem mi oldu? 17 Şubat Tunceli'de deprem kaç şiddetinde oldu? Pülümür'de Deprem mi oldu?

17.02.2021 13:18 | Son Güncelleme: 17.02.2021 13:22
Son dakika: Tunceli'de deprem mi oldu? 17 Şubat Tunceli'de deprem kaç şiddetinde oldu? Pülümür'de Deprem mi oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremlere göre Tunceli'de 4.2 şiddetinde deprem meydana geldi! 17 Şubat Tunceli'de deprem ne zaman oldu? Deprem mi oldu? Pülümür'de deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? Ölü veya yaralı var mı? Saat kaçta deprem oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi! Tunceli'de deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü son dakika verilerine göre Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4.2 şiddetinde deprem meydana geldi! Deprem hem Tunceli'de hem de yakın şehirlerden hissedildi! İşte, AFAD ve Kandilli deprem listesi! Tunceli'de deprem detayları!

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor. İşte son dakika Kandilli son depremler listesi:

Son dakika: Tunceli'de deprem mi oldu? 17 Şubat Tunceli'de deprem kaç şiddetinde oldu? Pülümür'de Deprem mi oldu?

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor. İşte AFAD son depremler listesi: Son Depremler! Bugün deprem oldu mu? 17 Şubat Çarşamba AFAD güncel deprem listesi:

Son dakika: Tunceli'de deprem mi oldu? 17 Şubat Tunceli'de deprem kaç şiddetinde oldu? Pülümür'de Deprem mi oldu?

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

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