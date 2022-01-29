Son Dakika | Trenin çarptığı minibüste 7 kişinin ölümünde, iki firma da asli kusurlu

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, Kapıkule- Halkalı seferini yapan yük treninin çarptığı minibüste 7 kişinin öldüğü kaza ile ilgili hazırlanan, şoför Bilal Küllü'nün (51) 'asli', TCDD ile Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yerel idaresinin ise tali kusurlu bulunduğu bilirkişi raporunun ardından, ikinci bir bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda, işçilerin çalıştığı tekstil firması ile servis firmasının görevlerini yerine getirmediği belirtilerek, "Tespitler neticesinde, meydana gelen bu iş kazasından işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından değerlendirildiğinde; tekstil fabrikası yetkilisi ve turizm firması yetkilisi de asli derecede kusurlu olduğu kanaatine varılmıştır" denildi.

Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi'nde, 4 Eylül sabahı Kapıkule-Halkalı seferini yapan yük treni, hemzemin geçitte kapalı bariyerlerin arasından geçmeye çalışan fabrika işçilerinin taşındığı Bilal Küllü yönetimindeki 59 ADJ 755 plakalı minibüsüne çarptı. Kazada Suzan Aksoy, eşi Halil Aksoy, Nebibe Korkmaz, Cangül Akın, Hülya Dinçkol, Yaşar Yüce ve Nusret Açıkgöz hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Gözaltına alınan Minibüs sürücüsü Küllü tutuklandı.

"Şüpheli sürücü Bilal Küllü servis minibüsünü kullanan bir şoför olarak, aracını dikkatli kullanması, sinyalin kendisine kırmızı yandığı yol kesiminde yeşil sinyali beklemesi, bariyeri kapalı olan ve uyarı sistemleri aktif olan geçide yaklaştığında, bu uyarıları dikkate alması ve hattın geçişe uygun olduğu anda hemzemin geçidi kullanması gerekirdi. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 76'ncı maddesine göre; sürücülerin ışıklı veya sesli 'dur' talimatına uyması ve demir yolu aracının yaklaşmadığından emin olduktan sonra geçmesi gerekirken, sürücü Bilal Küllü'nün bu kuralı ihlal ettiği ve tren hemzemin geçide yaklaşmaktayken hatta girerek kazanın meydana gelmesinde etkili olduğu için asli kusurlu olduğu görüş ve kanaatine varılmıştır."