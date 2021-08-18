Son dakika... Traktörüyle ot biçerken yangına sebep oldu
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Son dakika... Traktörüyle ot biçerken yangına sebep oldu

Son dakika... Traktörüyle ot biçerken yangına sebep oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Küçükelmalı Köyünde traktörüyle ot biçen vatandaş yangına sebep oldu.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Küçükelmalı Köyünde traktörüyle ot biçen vatandaş yangına sebep oldu.

Edinilen bilgiye göre, Pazaryeri ilçesine bağlı Küçükelmalı Köyünde H.A., kırsal alanda bulunan tarlasına ot biçmeye gitti. Vatandaş traktörüne bağlı halde bulunan ot biçme makinası ile ot biçtiği esnada çıkan kıvılcımlar nedeniyle bir anda yangın çıktı. Durumun Pazaryeri Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verilmesiyle birlikte ekipler kısa sürede olay yerine ulaştı. İtfaiye ekipleri tarafından yangına müdahale edilirken, yangın büyümeden söndürüldü. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK

Son dakika... Traktörüyle ot biçerken yangına sebep oldu
Son dakika... Traktörüyle ot biçerken yangına sebep oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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